Совещание по вопросам модернизации системы теплоснабжения прошло в Воскресенске

В администрации городского округа Воскресенск под руководством главы муниципалитета Алексея Малкина прошло оперативное совещание с участием руководителей структурных подразделений, а также представителей областных и федеральных ведомств. В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы текущей недели.

Одним из главных обсуждаемых направлений стали промежуточные результаты реализации государственной программы «Модернизация системы теплоснабжения на 2023–2027 годы» в Московской области.

Также были определены планы и сроки дальнейших мероприятий по обновлению объектов тепло- и водоснабжения в Воскресенском округе в преддверии осенне-зимнего периода. Особое внимание уделили своевременной подготовке и сдаче паспортов готовности к новому отопительному сезону, прежде всего в социальных учреждениях.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию девяти блочно-модульных котельных. Кроме того, предусмотрена реконструкция четырех участков тепловых сетей общей длиной 6,5 километра, модернизация сетей на пяти объектах протяженностью около пяти километров, строительство еще шести блочно-модульных котельных, а также обновление одной существующей котельной.