Совещание по вопросам экологии прошло в администрации Мытищ

Муниципалитет обладает развитой системой пунктов для вторичной переработки отходов, в округе расположено больше 370 экопунктов. Делятся автоматы на два вида. Фандоматы предназначены для пластика и алюминиевых изделий — на данный момент по округу собрано больше 15 тонн сырья. Баки для текстиля уже собрали больше 1300 тонн.

Увеличение количества пунктов сбора помогает решить ряд задач: уменьшение количества отходов, рост вторичной переработки и успешная реализация социальных и экологических проектов. Житель в обмен на пустые бутылки и алюминиевые банки получает бонусные вознаграждения. Одежда и вещи в хорошем состоянии идут не на переработку, а нуждающимся — благодаря социальной программе «Добрые вещи». Реализуются и благотворительные проекты. Так, с помощью экологических акций приобрели ходунки для Ильи из Мытищ и велосипед для Саши из Зеленограда.

Запросы жителей на установку экопунктов в разных локациях округа растут, и администрация Мытищ взяла эту задачу в работу — при комплексном благоустройстве территорий дворов будут устанавливаться автоматы для приема отходов. Предприниматели, которые хотят развивать бизнес в сфере переработки вторичного сырья, могут подать заявку на портале Госуслуг региона.