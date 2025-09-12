Совещание по улучшению транспортной доступности прошло в Мытищах

Участие во встрече приняли активные жители, старосты, депутатский корпус, сотрудники мытищинской городской прокуратуры, Госавтоинспекции, Общественной палаты, транспортных предприятий – АО «Мострансавто», ООО «Автолайн – Мытищи». Ключевыми темами в том числе стали увеличение с первого сентября количества подвижного состава на маршрутах № 16к, 18к, 20к, 30к, 77к., Поселок Птицефабрики.

Получена также положительная обратная связь от жителей, по просьбе которых было организовано восемь заездов в день к Торговому Центру «Пять планет» на маршруте №459. Микрорайон Дружба. Провели запуск автобусов среднего и большого класса на маршруте №1133А, локальные мероприятия: до конца ноября – обустройство кругового движения по улице 4-я Парковая, организуют подходы и места посадки-высадки пассажиров.

Обустроят заездные карманы, удлинение посадочных площадок, обустройство подходов по улице Карла Либкнехта и улица Октябрьская проведут в 2026 году. Дополнительные встречи с жителями по транспортным и дорожным вопросам будут проводить регулярно, до полного решения вопроса.

Доступная среда: будет сделана отметка в расписании маршрутов для маломобильных групп населения. Жилой комплекс «Мытищи Парк». Совместно с комиссией по Безопасности дорожного движения проведут встречу с жителями по вопросам организации движения возле второго корпуса школы №9 и во дворах. Поступили обращения от жителей: Поведники – нехватка автобусов на маршрутах №№ 273, 279 и 31, Поседкино – добавление остановки по требованию. Жилой комплекс «Новое Медведково» – нехватка автобусов на маршруте №1294К. Нарекания к работе маршрутов №№1, 22, 26.

«Такие регулярные встречи уже доказали свою эффективность благодаря открытому диалогу. Понимаем, что у наших жителей появляются новые вопросы и предложения по транспортному обслуживанию. На следующий круглый стол обязательно пригласим представителей проблемных территорий, чтобы обсудить итог реализации принятых решений и обозначить вектор дальнейшей работы», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.