Совещание по строительству новых объектов здравоохранения прошло в Мытищах

В январе 2024 года в микрорайоне Пироговский была открыта поликлиника № 6, рассчитанная на 200 посещений в смену. В этом году началось строительство Сухаревской подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на пять бригад в смену. В сентябре была заложена капсула времени под строительство многопрофильной поликлиники в ЖК «Мытищи Парк», которая будет обслуживать 255 посещений в смену, включая детское население. Ее открытие планируется на 2026 год.

В будущем также планируется открытие новых поликлиник в районах улиц Пионерской и Колонцова, а также в деревнях Сухарево и Челобитьево. В филиале детской поликлиники № 2 на улице Семашко, 41, продолжается ремонт, который завершится в декабре текущего года.

Масштабное строительство медицинских учреждений продолжится и в дальнейшем. Запланировано открытие поликлиники на 60 посещений в смену в районе Пионерской улице к четвертому кварталу 2025 года, ФАП в деревне Протасово в 2027 году, кабинета врача общей практики в деревне Сухарево к первому кварталу 2028 года, поликлиники на 350 посещений в смену в деревне Челобитьево к четвертому кварталу 2029 года и поликлиники на 255 посещений в смену в районе улицы Колонцова к третьему кварталу 2030 года.

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