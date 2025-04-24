Совещание по развитию микрорайона ВНИИПО прошло в Балашихе

В Балашихе состоялась встреча руководителей администрации с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. Мероприятие прошло в формате выездного совещания, на котором обсуждались вопросы развития микрорайона, в котором расположен институт.

Вместе с главой округа Сергеем Юровым на встрече присутствовали его заместители, начальники управлений администрации, председатель городского совета депутатов Геннадий Попов, главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова, председатель Общественной палаты Елена Жарова и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Виталий Белый.

Глава округа представил план развития микрорайона и округа в целом на ближайшие годы. В сфере здравоохранения планируется строительство новой больницы в Ольгино, в области дорожно-транспортной инфраструктуры — реконструкция Носовихинского шоссе с расширением дорожного полотна. Также уделяется внимание созданию новых рекреационных зон, включая строительство парков в лесу.

Особое внимание было уделено вопросам благоустройства территории микрорайона ВНИИПО. Сергей Юров отметил сложности в оформлении территории из-за федеральной собственности значительной ее части, однако выразил уверенность в совместном решении вопросов по ремонту дорог и восстановлению асфальтового покрытия. Также обсуждались возможности развития спортивной инфраструктуры на территории института для использования не только сотрудниками, но и жителями микрорайона.

Отдельное внимание было уделено мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая планируется открыть на территории института мемориал, посвященный этой дате, а также создать «Лес Победы» при въезде на территорию ВНИИПО. В рамках акции «Лес Победы» планируется совместно с администрацией города и жителями поселка посадить саженцы.