Совещание по развитию электротранспорта в России прошло в Одинцове

Первый заместитель министра энергетики Дмитрий Анисимов открыл встречу и подчеркнул, что развитие электротранспорта является мировым трендом. Правительство Подмосковья активно поддерживает эту инициативу. В регионе создали проектный офис для развития электротранспортной инфраструктуры, объединяющий государственные органы и более 20 коммерческих компаний.

Сейчас в Подмосковье работают 2060 объектов топливозаправочного комплекса, из которых 34% — это электрозарядные станции. Также обсуждали вопросы подготовки кадров для сферы электротранспорта, включая планы по открытию профильных групп в учебных заведениях и создание учебного центра.

В конце мероприятия участники подписали соглашение о подготовке квалифицированных специалистов в области электротранспорта. Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил важность встречи для развития электротранспорта в регионе и стране. Он подчеркнул, что создание комфортных условий для использования электромобилей повлияет на выбор потребителей в их пользу.