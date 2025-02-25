Совещание по развитию электротранспорта в России прошло в Одинцове
Мероприятие организовала региональная ассоциация станций технического обслуживания на базе технического центра «ВОЛИН». За столом встретились производители электрозарядной инфраструктуры, электромобилей и обслуживающего оборудования.
Первый заместитель министра энергетики Дмитрий Анисимов открыл встречу и подчеркнул, что развитие электротранспорта является мировым трендом. Правительство Подмосковья активно поддерживает эту инициативу. В регионе создали проектный офис для развития электротранспортной инфраструктуры, объединяющий государственные органы и более 20 коммерческих компаний.
Сейчас в Подмосковье работают 2060 объектов топливозаправочного комплекса, из которых 34% — это электрозарядные станции. Также обсуждали вопросы подготовки кадров для сферы электротранспорта, включая планы по открытию профильных групп в учебных заведениях и создание учебного центра.
В конце мероприятия участники подписали соглашение о подготовке квалифицированных специалистов в области электротранспорта. Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил важность встречи для развития электротранспорта в регионе и стране. Он подчеркнул, что создание комфортных условий для использования электромобилей повлияет на выбор потребителей в их пользу.