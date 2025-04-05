Совещание по размещению сезонных торговых объектов прошло в Мытищах

На заседании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг, которое прошло под руководством заместителя главы городского округа Мытищи Павла Нуштаева, рассмотрели заявления о согласовании размещения сезонных торговых объектов. Большинство из предложенных точек уже давно знакомы жителям округа, так как функционируют на протяжении нескольких лет.

Среди них — сезонные кафе при стационарных заведениях, палатки для продажи овощей, фруктов и бахчевых культур, а также киоски с мороженым и прохладительными напитками. Комиссия одобрила большую часть заявлений, однако выставила обязательные условия для предпринимателей. В частности, речь идет о соблюдении требований к внешнему виду торговых объектов, поддержании чистоты на прилегающей территории и правильной утилизации отходов. Все объекты предварительно прошли согласование с профильными инстанциями.

Некоторым заявителям было отказано в размещении торговых точек по различным причинам. Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что каждая торговая точка будет дополнительно проверяться на этапе установки.

«Сейчас к таким объектам более жесткие требования, не все заявления по размещению бывают согласованы. Но предпринимателям, соблюдающим все требования законодательства, при возможности размещения торговой точки на частной территории мы разрешаем организовать сезонную торговлю», — отметила Елена Владимировна.