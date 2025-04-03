Совещание по работе станции скорой помощи прошло в Одинцовском округе

Мероприятие состоялось в администрации муниципалитета. Участие в нем приняли представители Минздрава Подмосковья, прокуратуры, Муниципального центра управления регионом и совета депутатов.

Стоит отметить, что за первые три месяца 2025 года бригады скорой помощи в округе выполнили более 36 тысяч вызовов при всего 23 жалобах на качество их работы.

Глава Одинцова Андрей Иванов отметил, что в регионе внедряются новые технологии, такие как единая диспетчерская, умная маршрутизация и системы для дистанционной диагностики. Эти новшества помогают врачам быстрее ставить диагнозы и принимать решения о госпитализации. Все бригады теперь оснащены планшетами для быстрого сбора информации о пациентах, а в 2025 году планируется обновление оборудования.

Кроме того, в округе открыли новый пост скорой помощи в поселке Сосны, что улучшает доступность помощи для жителей окрестных населенных пунктов. Автопарк станции пополнился пять новыми машинами.

Проблемой стала нехватка кадров: станции требуются 24 работника, включая медиков и водителей. Андрей Иванов предложил разработать социальные пакеты для привлечения сотрудников и рассмотреть возможность строительства новой подстанции, чтобы улучшить условия работы.