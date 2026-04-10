Совещание по работе кикшеринга провели в администрации Мытищ

В администрации Мытищ прошло заседание рабочей группы межведомиссионной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основным вопросом встречи стала деятельность операторов кикшеринга, предоставляющих услуги аренды электросамокатов на территории округа.

В совещании приняли участие заместители главы округа Иван Яськив и Светлана Фильченкова, руководители профильных управлений, представители Государственной автомобильной инспекции, сотрудники компаний-операторов, а также местные жители.

По итогам встречи приняли ключевые решения по нормативно-правовым актам. Предстоит разработать постановление, которое утвердит требования к кикшеринговым компаниям и перечень мест для организации парковок средств индивидуальной мобильности в Мытищах, а также утвердить порядок проведения мероприятий по освобождению территорий от бесконтрольных средств индивидуальной мобильности, размещенных на улично-дорожной сети округа и вне созданной для этого городской инфраструктуры.

Также планируют заключить соглашение о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности в Мытищах. В нем установят использование региональной географической информационной системы Московской области как базы правил работы операторов кикшеринга.