Совещание по подготовке к зимнему сезону прошло в Павловском Посаде

6 июля в Павловском Посаде прошло оперативное совещание под руководством временно исполняющего обязанности главы округа Сергея Балашова с участием руководителей профильных служб. Основными темами стали подготовка к отопительному сезону, выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов (сданы три из четырнадцати запланированных) и обеспечение готовности образовательных учреждений к 1 сентября.

В ходе совещания обсуждались вопросы своевременного и качественного выполнения работ по подготовке к зимнему периоду, а также ход капитального ремонта жилого фонда. Руководитель поручил профильному заместителю взять реализацию программы под особый контроль. Особое внимание уделено подготовке школ к новому учебному году: даны поручения по организации питания, ремонту зданий, благоустройству прилегающих территорий и проверке готовности школьных автобусов.

На контроле служб остаются текущие коммунальные ситуации. Мособлводоканал более недели устраняет течь из-под асфальта на улице Карповской — руководство поручило завершить работы до конца недели. В районе дома № 6 по улице Зыбина произошел провал асфальта: участок оперативно огорожен, окончательное восстановление поручено Мособлводоканалу.

Ведутся плановые работы по обеспыливанию и увлажнению проезжих частей, покосу травы, благоустройству территории у Лицея в Электрогорске и ремонту уличного освещения. За прошедшую неделю отремонтировано 28 элементов дорожного информационного пространства, заменено 13 светильников и 12 ламп. Продолжается уборка смета, ямочный ремонт и опиловка деревьев вблизи дорожных знаков.

Администрация округа напоминает жителям о начале приема заявлений в первые классы и рекомендует не откладывать подачу документов. В завершение совещания Сергей Балашов пригласил всех желающих 12 июля на Фестиваль колокольного искусства, где гостей ждет яркая программа и народно-художественная ярмарка.