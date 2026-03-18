Совещание по подготовке к паводкам прошло в округе Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и его заместители 17 марта приняли участие в еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с весенними паводками.

На фоне потепления в регионе растет риск подтоплений. Всего на территории округа находятся 28 гидротехнических сооружений, 25 из которых считаются муниципальной собственностью.

В течение последних пяти лет специалисты реконструировали в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске три объекта, которые регулируют уровень воды в реках.

Для наблюдения за ситуацией в округе разместили пять датчиков, в автоматическом режиме передающих показания уровня воды для оперативного реагирования на внештатные ситуации. Также муниципалитет получил резерв техники, предназначенной для ликвидации подтоплений.

Специалисты занимаются мониторингом дворовых территорий, обустройством колодцев и расчисткой ливневых стоков. Коммунальщики определили 21 адрес, где в летний период планируется провести работы по устранению проблем с водоотведением.

Также они начали поэтапно переходить с зимнего формата работы на весенний. Работники коммунальных служб приступили к ремонту дорог и устранили 1512 ям.