Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Мытищах

В совещании приняли участие представители администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский, а также руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, профильных министерств и ведомств. Они обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Совещание возглавил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Он отметил, что подготовка объектов топливно-энергетического комплекса ЖКХ и социальной сферы — приоритетная задача. Участники встречи осудили текущую ситуацию и подвели предварительные итоги.

Особое внимание уделили мерам при авариях, готовности специальных служб к быстрому реагированию на внештатные ситуации.

Владимир Мельник подчеркнул, что важно оперативно отвечать на обращения граждан. В ходе встречи обсудили диспетчеризацию тепловых пунктов, а также включение их в электронные реестры и специализированные сервисы, что позволит быстро устранять аварии.

Отметим, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить требования к оформлению сопроводительной документации в 2025 году.