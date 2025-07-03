Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Химках

Подготовка к будущему отопительному сезону началась в Химках. Сотрудники администрации совместно с представителями профильных организаций обсудили планы работ на еженедельном совещании на базе пресс-центра «Арена Химки».

Участие в обсуждении плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду приняли начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Роман Рябинков и заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Эдуард Сущенко. Совместно с сотрудниками местной прокуратуры, представителями управляющих компаний и другими специалистами они наметили вектор работ.

«Мы работаем в тесном взаимодействии, чтобы должным образом привести городской округ к новому отопительному сезону. Наша общая цель — обеспечить комфорт жителей», — отметили глава городского округа Химки Елена Землякова.

Кроме того, на собрании подняли вопрос состояния внутридомовых инженерных систем.

Напомним, что в Химках в этом году стартовала масштабная инвестпрограмма, в рамках которой будут проведены ремонтные работы и модернизация теплосетей. Всего специалисты обновят более 21 километра сетей.