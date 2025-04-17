Совещание по подготовке к новому отопительному сезону прошло в Мытищах

Кустовое совещание прошло в администрации городского округа Мытищи. На нем обсудили подготовку объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Московской области к осенне-зимнему периоду.

В совещании приняли участие представители администраций Мытищ, Королева, Пушкинского и Сергиево-Посадского округов, а также руководители ресурсоснабжающих организаций, профильных министерств и ведомств.

Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник отметил, что важно грамотно подготовиться к новому отопительному сезону. Он подчеркнул, что по поручению губернатора Андрея Воробьева повысились требования к состоянию инженерной инфраструктуры теплоснабжения и оформлению сопроводительной документации.

В 2025 году контролировать подготовку к отопительному сезону будут на каждом этапе.