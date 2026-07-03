Совещание по обслуживанию дома в поселке Радумля проведут в Солнечногорске

В администрации городского округа Солнечногорск на следующей неделе пройдет совещание по вопросу содержания дома № 3 корпус 1 в поселке Радумля. В настоящее время управляющая компания не может принять дом на обслуживание из-за отсутствия документов от застройщика, что создает проблемы для жителей новостройки.

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Радость» выдали в 2025 году. Из-за приостановки финансирования банком застройщик был вынужден приостановить часть работ по устранению замечаний. Сейчас застройщик решает вопрос о получении дополнительных финансов для завершения ремонтных работ.

Ситуация находится на контроле прокуратуры. На совещании в администрации ожидается участие заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, представителей управляющей компании и управления градостроительства.