Совещание по мерам поддержки малого и среднего бизнеса прошло в Мытищах

Мытищи стабильно занимают позиции среди лучших муниципалитетов по приросту субъектов малого и среднего предпринимательства, и за 2025 год наблюдается положительная динамика, выразившаяся в увеличении числа организаций на 1 242. Меры поддержки и развития малого и среднего бизнеса обсудили на оперативном совещании в администрации Мытищ.

Поддержка франшиз и маркетплейсов с началом подачи заявок с 1 марта; помощь промышленным предприятиям для приобретения оборудования с возможностью подачи заявок с 1 по 30 апреля; субсидирование модернизации и лизинга с подачей заявок с 1 по 30 июня; поддержка социальным предприятиям с началом подачи заявок с 1 по 31 августа; а также льготное кредитование, — относятся к числу субсидий из регионального бюджета.

Муниципальные меры поддержки включают в себя развитие социального предпринимательства и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки на получение мер поддержки можно подавать как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне.

Дополнительно реализуются программы, такие как Национальный проект «Производительность труда», участниками которого являются уже 12 предприятий округа Мытищи, а также программы поддержки экспорта Московской области.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на инвестиционном портале Московской области, в управлении социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи по телефонам: 8 (495) 581-61-13 и 8 (495) 582-06-35, а также в Telegram-каналах «Экономика Мытищи» и «Мой бизнес».