Совещание по мерам безопасности в зимний период прошло в Мытищах

Оперативное совещание в администрации городского округа Мытищи состоялось 25 ноября. Главной темой обсуждения стал вопрос обеспечения безопасности жителей на дорогах в зимний период.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что в зимний период повышается риск травматизма, поэтому чтобы максимально предотвратить его, профильные специалисты проводят ряд организационных мероприятий.

Пожарную безопасность обеспечат регулярные проверки газового оборудования, бесплатная замена гибкой подводки газоснабжения, установка новых пожарных извещателей для многодетных семей.

Безопасность на водоемах обеспечивают патрули сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и водного отдела полиции. Будет также осуществляться мониторинг толщины льда на крупных водоемах с наступлением холодов. Установят 65 табличек с информацией о запрете выхода на лед.

Для детей в образовательных учреждениях проведут лекции о безопасности в зимний период. Потенциально-опасные стихийные горки для катания будут выявлять и закрывать.

Кроме этого, мытищинцам напомнили о важности соблюдения мер личной безопасности и строгого контроля за детьми. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Службу спасения по телефону 112.