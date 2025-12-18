Совещание по контролю за продажей алкоголя прошло в администрации Мытищ

Промежуточные итоги работы по теме продажи алкогольной продукции, подвели 2 декабря на оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой. Часть собственников торговых объектов привлечена к административной ответственности и поставлена на особый контроль.

Управлением потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками полиции и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в 2025 году проведено 63 контрольных мероприятия по 105 торговым объектам (в 92 из них реализация алкогольной продукции прекращена) Прошло 26 проверок по 26 торговым объектам, расположенным в зонах ограничения от социальных учреждений, а также 28 по 66 торговым объектам, входы в которые расположены во дворе или на расстоянии более 30 метров от проезжей части.

Контрольные проверки девять раз провели по 13 торговым объектам, которые продавали алкоголь в запрещенное время, в том числе крепкий, без лицензии. Привлечены к административной ответственности 34 субъекта, изъято свыше восьми тысяч бутылок с алкоголем.

«Увидели, что некоторые недобросовестные бизнесмены пошли на повторные правонарушения, – отметила Юлия Купецкая. – Предпримем меры для прекращения их предпринимательской деятельности. Готовы поддержать малый и средний бизнес, но только тех, кто ведет его законно.

Уважаемые жители! Если вы столкнулись с нелегальной торговлей или нарушениями в ее организации, сообщите в управление потребительского рынка и услуг: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 30 8 (495) 581-13-48 электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru