Совещание по благоустройству территорий прошло в Мытищах

Мероприятие состоялось 3 февраля. Благоустройство дворов, площадок и общественных пространств, проведут для того, чтобы сделать округ уютным и комфортным.

В 2026 году запланировано установить детскую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в микрорайоне Пироговский на улице Фабричной, дом 11, комплексно благоустроить 13 дворов, обновить и отремонтировать 14 игровых площадок, привести в порядок 38 народных троп по 14 адресам, на территории Храма Рождества Христова установить памятник участникам специальной военной операции.

Выполнят и ямочный ремонт большими картами общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, обустроят три линии наружного освещения по программе «Светлый город», заменят 1150 не энергоэффективных светильников.

Продолжится обновление общественных пространств: набережной реки Яузы (завершат второй этап и приступят к третьему), Парка Мира (завершающий этап реконструкции), сквера в селе Марфино на улице Зеленой, рядом с домами 2, 4, 6, 3, 5а, сквера «Березовая роща», лесопарка (вторая очередь)

«Особое внимание — сельским территориям. Благодаря активному взаимодействию со старостами и жителями в этом году предусмотрена большая программа благоустройства», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Запланировали приступить к работам в апреле–мае при наступлении благоприятных погодных условий. Кроме того, проанализируют обращения жителей и рассмотрят включение в перечень работа дополнительных адресов.