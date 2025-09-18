Совещание по благоустройству территорий прошло в администрации Мытищ

Комплексное благоустройство проведут в 15 дворах, по 13 адресам работы уже выполнены. Подробную информацию разместили на официальном сайте администрации.

Повесткой городского оперативного совещания в администрации округа стало благоустройство территорий. Обсудили как уже проделанную работу, так и предстоящую.

«Особое внимание уделят качеству выполненных работ, чтобы создать для наших жителей комфортные и безопасные условия. Сейчас мы начинаем готовится к благоустроительному периоду 2026 года. Активно формируются адресные перечни объектов с учетом пожелания мытищинцев», — рассказала глава городского округа Юлия Купецкая.

Рабочие в настоящее время приступили к завершающему этапу ремонта дворов на Станционной улице и Олимпийском проспекте.

Проведена замена и ремонт 24 детских площадок. Следующим этапом станет благоустройство прилегающих территорий. Выполнен ямочный ремонт большими картами общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Завершена модернизация 22 народных троп.

Выполнено устройство шести линий наружного освещения по программе «Светлый город». Подключение будет проведено после технологического присоединения линий — до 30 сентября. Заменили 707 старых светильников (еще 193 заменят до конца сентября) и установлен 21 шкаф управления наружным освещением в 18 сельских населенных пунктах.

Проведут и работы по благоустройству общественных пространств: сквера вдоль Новомытищинского проспекта — до конца сентября; сквера «Аллея Ветеранов» — до конца ноября; сквера у театра «ФЭСТ» — до конца ноября; у Парка Яуза (первый этап от улицы Мира до «Березовой рощи» — до 10 ноября; второй этап от «Березовой рощи» до улицы Семашко, дом 4, корпус 3, включая острова — в 2026 году).