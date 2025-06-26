Совещание по благоустройству Новомытищинского проспекта прошло в Мытищах

Директор Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства городского округа Мытищи» Егор Феоктистов вместе с депутатом Совета депутатов Евгением Коваленко провели выездное совещание с представителями управляющей организации и жителями по вопросу благоустройства территорий около третьего корпуса дома № 45 на Новомытищинском проспекте. Они проверили уже выполненные работы и обсудили новые задачи, а также сроки их выполнения.

На встрече затронули тему расширения подходов к подъездам, сроки завершения работ, состояние зеленых насаждений и вырубку дерева около первого подъезда.

«Объяснили собравшимся, что расширение подходов предусмотрено проектом. К сожалению, во время выполнения работ возле одного из подъездов повредили небольшую часть корневой системы одного из деревьев, жители обеспокоены его состоянием. Специалисты заверили, что повреждения незначительные и не угрожают гибелью зеленого насаждения», — отметил заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства» Роман Комлев.

Все работы завершат в середине июля.