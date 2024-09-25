Совещание по безопасности торговых центров прошло в Котельниках
Заместители руководителей торговых центров обсудили обеспечение безопасности в таких объектах в Котельниках. Там прошло совещание.
Во встрече поучаствовали представители ТЦ округа, а также заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков.
Главной темой стала важность актуализации документов по вопросам безопасности. Также на встрече обсудили порядок действий персонала и сотрудников частных охранных предприятий при чрезвычайных ситуациях.
На совещании отметили необходимость регулярного проведения тренировок с отработкой разных сценариев.
Отметим, что по итогам совещания всем также оказали консультационную помощь.
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