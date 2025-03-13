Совещание по безопасности школьников на дорогах и улицах прошло в Красногорске

В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Красногорска. На заседании также обсудили организацию профилактической работы в школах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Автоинспекторы напомнили о необходимости ежедневно информировать учащихся образовательных учреждений на последнем уроке о правильном поведении на дороге и безопасном маршруте домой.

Особое внимание участников совещания обратили на организацию интерактивных практических занятий, интернет-уроков, «круглых столов», классных часов, семинаров и общешкольных родительских собраний по предупреждению детского травматизма.

В Подмосковье недавно начался сезон кикшеринга. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о правилах безопасного вождения средств индивидуальной мобильности и необходимости соблюдения правил дорожного движения.