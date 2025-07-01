Совещание по безопасности дорожного движения прошло в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения с директорами школ округа. Особое внимание уделили вопросу защиты детей, а территории, прилегающие к образовательным учреждениям, взяли под особый контроль.

Начальник дорожного надзора Мытищинской Госавтоинспекции Виктор Бондаренко представил анализ дорожно-транспортной обстановки на территории округа.

«За первые пять месяцев 2024 года наблюдается значительное улучшение ситуации на дорогах: снижение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение числа погибших на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года сотрудники Госавтоинспекции провели более 45 профилактических мероприятий, таких как „Грузовик“, „Детское кресло“, „Пешеход“ и прочие», — отметил Виктор Бондаренко.

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства Арсений Сурояков представил отчет о реализованных мерах по обеспечению безопасности на муниципальных, региональных и федеральных дорогах в 2024 году. Он также обозначил планы на 2025 год.

Руководители образовательных учреждений смогли задать интересующие вопросы и озвучить свои предложения.