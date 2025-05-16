Совещание по аварийной ситуации на улице Борисовка прошло в Мытищах

Прорыв труб горячего водоснабжения стал причиной возникновения чрезвычайной ситуации в двух домах на улице Борисовка в Мытищах. Рабочие приступили к устранению последствий аварии и замене системы водоснабжения в апреле.

Работы проводят силами специалистов муниципальных организаций. Заменили трубы горячего водоснабжения в 127 квартирах дома № 16А, в 44 квартирах дома № 16, а также в 26 нежилых помещениях. Аварий по факту изменений температуры и регулировки давления в системе не зафиксировано. Важным фактором оперативной замены труб является своевременный доступ в квартиры жителей.

Расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провели в администрации городского округа Мытищи из-за низкой динамики работы специалистов управляющей компании «Домжилсервис». Присутствовали на совещании представители правоохранительных органов, чтобы проанализировать выполнение поставленных ранее задач и разработать дальнейший план действий.

Жители в случае аварии могут обратиться в штаб по номеру: 8 (495) 584-00-00 или набрать112.