Совещание по аварийной ситуации на улице Борисовка прошло в Мытищах

Прорыв труб горячего водоснабжения стал причиной возникновения чрезвычайной ситуации в двух домах на улице Борисовка в Мытищах. Рабочие приступили к устранению последствий аварии и замене системы водоснабжения в апреле.
Работы проводят силами специалистов муниципальных организаций. Заменили трубы горячего водоснабжения в 127 квартирах дома № 16А, в 44 квартирах дома № 16, а также в 26 нежилых помещениях. Аварий по факту изменений температуры и регулировки давления в системе не зафиксировано. Важным фактором оперативной замены труб является своевременный доступ в квартиры жителей.
Расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провели в администрации городского округа Мытищи из-за низкой динамики работы специалистов управляющей компании «Домжилсервис». Присутствовали на совещании представители правоохранительных органов, чтобы проанализировать выполнение поставленных ранее задач и разработать дальнейший план действий.
Жители в случае аварии могут обратиться в штаб по номеру: 8 (495) 584-00-00 или набрать112.
В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
Смертельная авария с участием скорой помощи произошла в ЕАО
В Госдуме раскрыли, почему Зеленский оттягивает окончание спецоперации
Собака из Красноярского приюта попала в журнал Vogue
ВСУ целую неделю пытались прощупать бреши в российской обороне
Дачникам рассказали, как сэкономить на квартплате летом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте