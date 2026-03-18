Совещание о цифровой безопасности детей провели в Балашихе

17 марта в школе № 16 имени Героя Советского Союза А. И. Сережникова в Балашихе прошло совещание, посвященное защите детей и подростков от цифровых угроз. Участие приняли глава округа Сергей Юров, представители полиции, прокуратуры, Следственного комитета, директора школ, психологи и родители.

Участники обсудили способы повышения осведомленности школьников о правилах безопасности в интернете, информационных рисках и методах их предотвращения. Особое внимание уделили совместной работе правоохранительных органов и образовательных учреждений.

Глава округа Сергей Юров подчеркнул важность регулярного информирования о возможных опасностях.

«Вопрос борьбы с мошенничеством крайне важен в современных условиях. К сожалению, жертвами мошенников становятся наименее защищенные, наиболее подверженные к этому категории — это наши пожилые жители, и, конечно, наши дети. Ребята под контролем мошенников совершают противоправные действия, искренне думая, что спасают себя и своих родителей. Главная наша задача — регулярно информировать о возможных опасностях не только школьников, но и родителей. Это комплексная система мер, которая будет применяться в образовательных учреждениях педагогами по воспитательной работе, классными руководителями, а также родителями», — сказал Юров.

Лектор Российского общества «Знание» Дарья Смирнова рассказала об актуальных цифровых угрозах, мошеннических манипуляциях и кибертерроризме.

Участники согласились, что только совместными усилиями школ, правоохранительных органов и родительского сообщества можно добиться значимых результатов в области информационной безопасности.