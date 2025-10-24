Совещание о подготовке кадров для промышленности прошло в Реутове

Совещание о подготовке кадров для промышленности и развития технологического потенциала прошло в Реутове. На нем обсудили содействие ветеранам СВО в трудоустройстве.
В совещании участвовали замглавы Мининвеста Подмосковья Кирилл Лосунчуков, заместитель генерального директора «НПО машиностроения» Валерий Бунак и первый заместитель председателя регионального отделения «СоюзМаш» Антон Дегтярев.
Экскурсии направлены на привлечение бойцов к освоению новых профессий. К проекту присоединились «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин» и индустриальный парк «Есипово».
