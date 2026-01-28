Совещание о ходе работ на водозаборных узлах прошло в Пушкинском

В округе состоялось рабочее совещание с участием руководства управления капитального строительства, Водоканала и подрядной организации. Обсудили ход реконструкции двух водозаборных узлов.

Встречу провел директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Бабушкин. В обсуждении также участвовали представители МУП «ПКС» (Водоканал) и подрядной организации, выполняющей работы на ВЗУ № 3 и № 8, а также уполномоченный главы округа Нина Ушакова.

Обсуждались техническое присоединение станций к существующим сетям и текущие ремонтные работы. Узел № 3, построенный в 1956 году в микрорайоне Клязьма, обеспечивает водой более 17 тысяч человек. Сейчас на нем идет сборка несущих конструкций. После реконструкции здесь появится новое здание с насосным оборудованием и современной станцией водоподготовки.

Аналогичные работы ведутся на ВЗУ № 8 в селе Тарасовка. Завершение реконструкции на обоих объектах запланировано на ноябрь 2026 года. Реализация программы модернизации водоснабжения позволит повысить надежность и качество воды для десятков тысяч жителей округа.