Совещание на тему развития дополнительного образования прошло в Мытищах

На еженедельном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили направления развития дополнительного образования в муниципалитете. Более 5000 детей там посещают учреждения спорта и около 4000 ребят получают допобразование в школах искусств и культуры.

По словам замглавы городского округа Мытищи Ольги Сидоркиной, в муниципалитете дополнительное образование можно получить не только в учреждениях культуры и спорта, но и на базе школ.

Свыше пяти тысяч ребят посещают занятия в спортшколах, порядка четырех тысяч — в учреждениях культуры. На базе общеобразовательных школ на факультативные спортивные занятия ходят более 900 ребят и около 600 — на уроки по направлению культуры и искусства.

«Ведется активная совместная деятельность с учреждениями образования, что позволяет внедрять новые формы работы и охватить занятиями большее количество детей и подростков. Всем мы видим, как динамично развивается наш городской округ, и несмотря на уже большую совместную работу, у нас есть потребность в открытии новых кружков, секций на территории образовательных учреждений», — подчеркнула Ольга Сидоркина.

По поручению главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая в муниципалитете проанализируют ситуацию по каждому направлению: охват детей, количество учреждений культуры и спорта, уровень нагрузки.

Отметим, что в Мытищах планируют открыть новые спортивные секции на базе школ № 14, № 32 и гимназии № 17. В школе № 3 имени Феофанова и гимназии № 17 организуют кружки.

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