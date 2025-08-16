Совещание глав городов Золотого кольца прошло в Сергиевом Посаде

Главы городов «Золотого кольца» России провели встречу в Сергиевом Посаде для обсуждения развития популярного маршрута и городов-участников. Встреча прошла в формате рабочих переговоров под руководством главы Сергиево‑Посадского округа Оксаны Ерохановой.
Участники отметили растущую популярность маршрута среди российских туристов: в 2027 году «Золотое кольцо» отметит 60‑летие.
«Цель у нас одна — это развитие городов и маршрута Золотого кольца. Наша задача как глав организовать этот маршрут, чтобы наши дети, родители имели возможность и знали, что им посетить в наших городах», — подчеркнула Оксана Ероханова.
В ходе встречи обсуждались вопросы транспортной доступности, развития музейного дела, сохранения исторического наследия, а также нетипичные для профильных обсуждений темы — в том числе проведение конкурсов красоты как элемент привлечения внимания к регионам.
По итогам мероприятия делегация посетила Троице‑Сергиеву Лавру, чтобы познакомиться с местным историко‑культурным наследием.
