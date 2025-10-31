Совещание администрации по вопросам электроснабжения прошло в Мытищах

На оперативном совещании в городском округе Мытищи 28 октября обсудили обращения граждан в «Службу 112» о случаях отключений водо- и электроснабжения. В ходе встречи были рассмотрены основные причины аварийных ситуаций и предпринятые меры по их устранению.

Гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения в Мытищах является ООО «ВКС», обслуживающее 95% абонентов. Основные проблемы, приводящие к авариям, включают утечки на сетях, течи запорной арматуры и повреждения, возникающие в процессе работ подрядных организаций.

Для модернизации систем водоснабжения и водоотведения было заключено концессионное соглашение. В рамках этого соглашения завершено строительство водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений Северной производственной зоны, ведется строительство 300 метров канализационной сети вдоль реки Яузы, завершение работ запланировано на 25 декабря 2025 года, начато строительство водоочистных сооружений вблизи ВЗУ «Северный» и запланировано строительство канализационной очистной станции вблизи ТЭЦ-27 с началом работ в 2026 году.

Что касается электроснабжения, то основными поставщиками являются ПАО «Россети» и АО «Мособлэнерго». Основные причины аварий на сетях электроснабжения включают аварии на питающих центрах, повреждения линий электропередачи, перегрузки и неисправности оборудования.

Для улучшения качества электроснабжения проводятся плановые ремонты и обслуживание оборудования, капитальный ремонт трансформаторных подстанций и линий, а также расчистка просек от деревьев.