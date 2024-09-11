Соусы из Подмосковья представили на международной выставке еды в Стамбуле

Подмосковный производитель соусов «Тамаки» представил свою продукцию на международной выставке WorldFood Istanbul. За четыре дня компании удалось установить деловые контакты с 50 дистрибьюторами и провести встречи с крупнейшими торговыми сетями Турции Migros и BIM.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что соусы под брендом Tamaki выпускают на заводе в Лыткарине. Это один из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов, а также соевого соуса. На выставке в Стамбуле инвесторы планируют наладить новые экспортные связи.

«Это мероприятие „Тамаки“ использует как эффективную площадку для поиска партнеров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Так, помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ретейла, мы также пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили высокий интерес к нашему сырному соусу», — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.

На выставке в Турции представлены также подмосковная компания «Мираторг», кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и другие.

Подробнее о поддержке экспортеров можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.

Для развития экспорта Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это знаковый трехсторонний проект. Новый коридор войдет в состав терминала «Селятино» — одного из самых крупных сухих портов Московской области.

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