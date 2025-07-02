Соцслужбы Подмосковья доставили на медосмотры более 12 тысяч пенсионеров с января

В Подмосковье действует проект, который помогает пожилым людям старше 65 лет добираться до медучреждений для проверки здоровья. Благодаря нему с начала года помощь в транспортировке получили более 12 тысяч пенсионеров. Об этом сообщили в Минсоцразвития МО.

«С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили более 12 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это не только облегчает доступ к медицинским услугам, но и позволяет им своевременно проходить необходимые обследования», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Бесплатная доставка доступна не только из сел, но и из отдаленных городов области. В ведомстве добавили, что соцработники не просто отвозят пожилых людей, они также помогают им во время обследования: сопровождают, обеспечивают комфорт и безопасность.

Для транспортировки службы используют специальные машины, в них есть подъемник для граждан с ограниченными возможностями. При необходимости предоставляется кресло-коляска.

Услуга бесплатная, она оказывается проактивно: пенсионерам не нужно ничего заказывать самостоятельно. Заявку на доставку направляет медицинское учреждение.