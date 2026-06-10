Соцработников поздравили с профессиональным праздником в Красноармейске

В День социального работника, 9 июня, в Красноармейске поздравили лучших представителей социальной сферы округа. Заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула выразили признательность сотрудникам за терпение и доброту.

По поручению главы Пушкинского Максима Красноцветова лучших представителей профессии наградили почетными грамотами. За этими наградами — не просто профессиональные достижения, а тысячи историй помощи, поддержки, участия и человеческого тепла.

«Благодарю каждого, кто выбрал этот путь и ежедневно делает жизнь других людей немного легче, добрее и спокойнее. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и как можно больше счастливых улыбок тех, кому вы помогаете», — поздравила социальных работников Ольга Жданова.

Михаил Ждан вручил награды от Московской областной Думы тем, чьи достижения заслуживают особого восхищения.

«Их профессионализм, чуткость и умение найти подход к каждому человеку, нуждающемуся в поддержке, очень важны для общества. Выражаю искренние слова благодарности всем собравшимся сегодня», — отметил Михаил Ждан.