Соцработников Павловского Посада поздравили с профессиональным праздником

8 июня во дворце культуры «Павлово-Покровский» отметили День социального работника. Слова благодарности прозвучали от временно исполняющего полномочия главы округа Сергея Балашова, депутатов и представителей духовенства.

Сергей Балашов отметил, что социальные работники каждый день приходят на помощь пожилым людям, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, участникам боевых действий и их близким. Сегодня социальная сфера — один из главных приоритетов государства.

Президент Российской Федерации объявил поддержку семьи, материнства и детства важнейшим направлением политики страны. С 2025 года действует обновленный национальный проект «Семья», продолжают работать материнский капитал и единое пособие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также уделяет большое внимание социальной поддержке. В Подмосковье действует более 200 мер помощи: региональный материнский капитал, бесплатное питание для школьников, льготы для пенсионеров и ветеранов. Программа «Активное долголетие» открыла для старшего поколения новые возможности: спорт, экскурсии и полноценное общение.

Лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма, а также награды Московской областной Думы, которые передала депутат Линара Самединова. С поздравлениями выступили заместитель начальника окружного управления социального развития № 4 Валерий Зайцев и благочинный Павлово-Посадского округа.

Социальных работников поблагодарили за непростой, но важный труд, пожелали здоровья, душевных сил и благодарных улыбок тех, ради кого они работают.​​