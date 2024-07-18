Соцработника Галину Александрову наградили в Балашихе

Председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Копку. Он наградил благодарственным письмом соцработника Галину Александрову, которая заботится о фронтовике.

Геннадий Попов поговорил с ветераном, отметив, что тот находится в хорошей форме. Александр Петрович был призван на фронт в 17 лет в 1944 году. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над милитаристской Японией».

Также председатель совета депутатов поблагодарил работницу Центра социального обслуживания Московской области Галину Александрову, которая практически каждый день заботится о ветеране.

«Я благодарю Галину Петровну за отзывчивость и неустанную заботу о ветеране. Вручил благодарственное письмо от совета депутатов городского округа и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе», — сказал Попов.

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