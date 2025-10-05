Социальный центр «Родничок» в Реутове капитально отремонтируют к концу 2025 года

В центре «Родничок» в Реутове приступили к благоустройству прилегающей территории. Рабочие уложили бордюрный камень и начали установку входных групп.

«Прошло более года, и за это время капитального ремонта здесь полностью поменялась вся концепция, поменялось внутреннее расположение кабинетов», — уточнила директор «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Балашихинский“» Ольга Садилова.

В центре обустроят спортивный комплекс для детей с проблемами опорно-двигательного комплекса.

Сейчас рабочие уложили плитку в бассейне, расставили мебель в кабинетах. Ремонт обещают завершить к концу 2025 года.