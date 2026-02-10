Социальный центр «Орехово-Зуевский» отметил юбилей

В округе отметили 25-летие со дня основания Социального центра «Орехово-Зуевский». За четверть века учреждение прошло путь от небольшой инициативной группы до одного из крупнейших и наиболее востребованных социальных учреждений Подмосковья, оказывающего комплексную помощь тысячам жителей региона.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, присутствовавший на торжестве, отметил колоссальный рост и значение центра.

«Сегодня Социальный центр „Орехово-Зуевский“ — это мощная структура, объединяющая под своим крылом более 10 филиалов. Это не просто места, где оказывают услуги, это настоящие центры поддержки и реабилитации. Интеграционные мастерские, служба долговременного ухода, детская реабилитация, тренировочные квартиры для адаптации и, конечно, проект „Активное долголетие“, охватывающий свыше 16 тысяч жителей округа — все это говорит о масштабе и важности работы центра», — сообщил Андрей Кирюхин.

С поздравительными словами к коллективу и подопечным обратились почетные гости: депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы, представители местной администрации и руководители общественных организаций. Они высоко оценили многолетний труд учреждения, его вклад в развитие социальной сферы региона и пожелали дальнейших успехов в реализации новых проектов.