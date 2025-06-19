Социальный раунд по безопасности дорожного движения пройдет в Одинцове

Шестой год подряд Госавтоинспекция Московской области проводит социальный раунд «Некуда спешить». Также он проходит в Одинцовском округе. Мероприятие направлено на повышение уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения скоростного режима.

Во всех городских округах Подмосковья запланирован комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, в рамках которых сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений расскажут о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима. Акции пройдут до 6 июля на различных социально значимых площадках.

Одними из основных инструментов социального раунда станут тематические аудио- и видеоролики, социальная реклама, полиграфическая продукция, которые получают широкое распространение, как в информационном пространстве, так и непосредственно среди целевой аудитории — участников дорожного движения.

Организаторы проекта убеждены, что именно такой формат целенаправленной и активной пропаганды безопасности на дорогах является наиболее эффективным способом привлечения общественного внимания к основным факторам риска и вносит весомый вклад в долгосрочную перспективу дорожно-транспортного благополучия Подмосковья.