Социальный проект для людей с астмой и болезнями легких запустили в России

Новый портал « Дыши легко » появился в России для людей с астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Запустить социальный проект помогли подмосковная компания «ПСК Фарма» и Российское респираторное общество.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что цель проекта — повысить осведомленность об астме и ХОБЛ, а также поддержать всех, кто столкнулся с этими диагнозами.

«Дыши легко» — не просто сайт, где собраны основные полезные материалы и рекомендации. Это динамично меняющаяся платформа, внести вклад в наполнение которой может каждый. Есть возможность поделиться личной историей, а для врачей — предложить материалы для публикации.

«Это новый шаг в поддержке пациентов и их близких, надежное дополнение к работе с лечащим врачом, который и сам может направить пациента на сайт. Все материалы, опубликованные на платформе, проходят медицинскую модерацию», — отметил главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Мы уверены, что наш вклад в лечение заболеваний органов дыхания не может ограничиваться только разработкой и производством современных препаратов. Поэтому мы приняли решение поддержать создание нового социального ресурса, который должен стать живым и динамично меняющимся сообществом», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Около четверти российского рынка фармацевтической индустрии сосредоточено в Подмосковье. Например, команда компании «Биннофарм Групп» создает препараты для пациентов с тромбозом, диабетом, онкологическими заболеваниями, продукцию для женского здоровья и другую. Весной на предприятии побывал губернатор Андрей Воробьев.

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