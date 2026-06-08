Социальных работников поздравили с праздником в Наро-Фоминске

8 июня отмечают День социального работника. Благодаря их труду полторы тысячи взрослых и детей получают поддержку в округе, большинство из них — на дому.

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Наро-Фоминский» объединяет четыре отделения в Наро-Фоминске, реабилитационный центр «Сказка», три отделения в Верее и отделение в Апрелевке. 193 сотрудника уже 32 года помогают людям, среди них — помощники по уходу, социальные работники, медицинские сестры, реабилитологи и логопеды.

Директор центра Алена Балабан рассказала, что с 2026 года центр участвует в системе долговременного ухода: оказывает помощь лежачим людям на дому, выделяет реабилитационное оборудование. Уже есть случаи возвращения к полноценной жизни: женщина, которая четыре года лежала после инсульта, сегодня двигает руками и может держать предметы.

На базе центра работает отделение «Активного долголетия», а также организована перевозка пожилых людей из сельской местности в медицинские учреждения на специальном автомобиле с сопровождающим.

Многие сотрудники посвятили этой работе десятилетия. Ираида Белевская всю жизнь проработала в центре «Сказка». Людмила Ларюхина, заслуженный работник социальной защиты Московской области, трудится в системе с момента основания центра — уже 32 года. Более 20 лет помогают людям Наталья Орлова, Лидия Грачева, Елена Логинова и другие. Это люди с поистине огромным сердцем.