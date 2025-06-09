Социальных работников наградили к профессиональному празднику в Дмитрове

День социального работника отметили в Центральном дворце культуры «Созвездие». В преддверии праздника чествовали тех, кто каждый день дарит людям заботу, поддержку и душевное тепло.

Социальных работников поздравила заместитель главы округа Ирина Костышина, которая отметила, что их труд является ежедневным подвигом милосердия, терпения и искренней заботы. «Безграничная энергия, широта души и доброта — ваши главные качества. Без выходных, в любую погоду вы делаете колоссально важное дело, поддерживая взрослых, детей и целые семьи», — обратилась к героям праздника Ирина Костышина.

Отличившиеся сотрудники получили благодарственные письма от главы округа Ивана Курданина. Депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов вручили благодарственное письмо Государственной думы директору семейного центра «Остров надежды» Светлане Исаевой, а также знаки «За труды», почетные грамоты и благодарности другим социальным работникам.

К поздравлениям присоединился помощник благочинного Дмитровского церковного округа отец Димитрий Скидаленко. Он передал благодарственные письма от епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла сотрудницам окружного управления социального развития № 23 Наталье Горшковой, Наталье Стрекаловой и Ольге Кузьминой.