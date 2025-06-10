Социальных работников наградили к профессиональному празднику в Чехове

«Свою речь я хочу начать со слов нашего выдающегося писателя, чье имя носит наш город. „Не уставайте делать добрые дела“, как говорил Антон Павлович Чехов. Закладывая эти традиции еще давным-давно, он предрекал вашу роль, потому что только люди с открытым сердцем могут быть социальными работниками и заботиться о тех, кому действительно нужна помощь», — обратился к собравшимся Михаил Собакин.