Социальных работников наградили к профессиональному празднику в Чехове

День социального работника отметили в муниципалитете торжественным мероприятием. Героев праздника поздравил глава округа Михаил Собакин.
Руководитель муниципалитета вручил заслуженные награды отличившимся специалистам. Среди них — работники пенсионного фонда, загса, центра реабилитации детей с ОВЗ, педагоги, дефектологи-логопеды и другие.
«Свою речь я хочу начать со слов нашего выдающегося писателя, чье имя носит наш город. „Не уставайте делать добрые дела“, как говорил Антон Павлович Чехов. Закладывая эти традиции еще давным-давно, он предрекал вашу роль, потому что только люди с открытым сердцем могут быть социальными работниками и заботиться о тех, кому действительно нужна помощь», — обратился к собравшимся Михаил Собакин.
Завершилось торжественное мероприятие музыкальным выступлением солиста группы «Доктор Шлягер» Юрия Самохвалова.
В муниципалитете для соцработников предусмотрен ряд льгот — ежемесячная компенсация за аренду жилья, выплаты молодым специалистам и многое другое.
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