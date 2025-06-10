Социальных работников наградили к профессиональному празднику в Чехове

Фото: 360.ru

День социального работника отметили в муниципалитете торжественным мероприятием. Героев праздника поздравил глава округа Михаил Собакин.

Руководитель муниципалитета вручил заслуженные награды отличившимся специалистам. Среди них — работники пенсионного фонда, загса, центра реабилитации детей с ОВЗ, педагоги, дефектологи-логопеды и другие.

«Свою речь я хочу начать со слов нашего выдающегося писателя, чье имя носит наш город. „Не уставайте делать добрые дела“, как говорил Антон Павлович Чехов. Закладывая эти традиции еще давным-давно, он предрекал вашу роль, потому что только люди с открытым сердцем могут быть социальными работниками и заботиться о тех, кому действительно нужна помощь», — обратился к собравшимся Михаил Собакин.

Завершилось торжественное мероприятие музыкальным выступлением солиста группы «Доктор Шлягер» Юрия Самохвалова.

В муниципалитете для соцработников предусмотрен ряд льгот — ежемесячная компенсация за аренду жилья, выплаты молодым специалистам и многое другое.

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