Социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» наградили в Подмосковье

Координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» наградили в Подмосковье в преддверии Дня социального работника. В организации выразили им признательность и поблагодарили их за добросовестный труд.

«Мы с огромной гордостью чествуем тех, кто своим добросовестным трудом ежедневно помогает нашим ветеранам, участникам СВО и их семьям, а так же членам семей погибших. Их чуткость и профессионализм неоценимы в процессе адаптации и поддержки», — сказали в фонде.

Отдельных благодарностей удостоились Марина Каленкова из Павловского Посада, Замира Карурова из Наро-Фоминска и Дарья Бабаева из Коломны. Они помогают подопечным фонда адаптироваться к мирной жизни и решать насущные вопросы.

«Ваша работа — это бесценный вклад в благополучие и восстановление наших героев и их близких. Мы безмерно гордимся каждым из вас и благодарим за поддержку!» — сказали в организации.

Фонд был создан по указу президента. Он помогает ветеранам и участникам СВО получить услуги по реабилитации, оформить выплаты, адаптировать жилье под нужны инвалидов.