Социальные предприниматели Подмосковья получили 97 льготных кредитов за год
За год Московский областной фонд микрофинансирования предоставил 97 льготных кредитов предпринимателям по программе «Социальный бизнес». Всего они получили займы на общую сумму 129,7 миллиона рублей.
Как сообщили в региональном Мининвесте, программа поддержки социального бизнеса фонда микрофинансирования стала самой востребованной по итогам года.
Получить льготный займ могут предприниматели и юридические лица. В приоритете у фонда — участники СВО, социальные предприятия и компании из отдаленных территорий.
Всего в 2025 году было выдано 325 льготных займов.
Узнать больше о программа Фонда можно по ссылке.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте