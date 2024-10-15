Социальные НКО Подмосковья освободили от уплаты налога на имущество и транспорт

С 11 октября вступил в силу закон, расширяющий перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, включая те, которые занимаются благоустройством территорий. Также в этот список вошли НКО, работающие по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

«О важности поддержки НКО для страны неоднократно заявлял наш президент. Их деятельность играет жизненно важную роль в решении социальных вопросов и развитии общества», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области социально ориентированные НКО освободили от уплаты налога на имущество и транспортного налога на период с 2023 по 2025 годы. Чтобы получить льготы, организации должны быть включены в реестр, который ведет Минэкономразвития России. Отмечается, что социально ориентированными НКО считаются те, деятельность которых направлена на решение общественных проблем и развитие гражданского общества.

По словам Брынцалова, сейчас в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в Подмосковье числятся свыше 1,5 тысячи НКО.

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