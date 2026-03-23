Социальные и государственные пенсии проиндексируют в Подмосковье 1 апреля

Социальные и государственные пенсии проиндексируют в Москве и Подмосковье для 270 тысяч жителей с 1 апреля. Их повысят на 6,8%.

Как рассказали в Социальном фонде по Москве и области, социальные пенсии получают жители, которые не смогли сформировать нужное количество пенсионных прав. К ним также относятся инвалиды, сироты и потерявшие кормильца.

Также проиндексируют пенсии по государственному обеспечению для участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», пострадавших в ходе радиационных катастроф и других.

Кроме того, вырастут надбавки по уходу за инвалидами и людьми старше 80 лет, а также материальное обеспечение для жителей с особыми заслугами.

«Увеличенные выплаты поступят пенсионерам Московского региона в апреле по обычному графику доставки. Перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке. Обращаться в Отделение СФР не надо», — пояснили в ведомстве.

Это третья индексация с начала года.