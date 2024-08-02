Социальная ипотека помогла инженеру из Новосибирска переехать в Химки

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло инженеру из Новосибирска приобрести квартиру для своей семьи в Подмосковье. Новоселье отметили в Химках, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Александр Перминов работал на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске. В Московскую область обладатель сертификата переехал в 2019 году по приглашению Научно-производственного объединения «Энергомаш имени академика В. П. Глушко».

«Мы приехали на новое место работы с коллегами с авиазавода. Мы опытные специалисты. Здесь пришлось освоить сложную номенклатуру изготовления деталей. Как раз практика их внедрения на станках, сам процесс изготовления деталей мне особенно интересен», — говорит Александр.

Вместе с семьей инженер жил в квартире по социальному найму. Потом руководство предложило принять участие в жилищной программе региона. Подали документы и прошли отбор.

«Выбрали „двушку“ на вторичном рынке. Здесь близко к работе и хорошо развитая инфраструктура. Для нашей семьи это важно: у нас маленький ребенок», — рассказал инженер.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».