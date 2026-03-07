Сотрудницы Бюро машиностроения получили награды в преддверии 8 Марта в Коломне

В преддверии Международного женского дня в Дворце культуры «Тепловозостроитель» чествовали сотрудниц Конструкторского бюро машиностроения — одного из крупнейших предприятий городского округа Коломна. Инициатором праздника для прекрасной половины коллектива выступила местная профсоюзная организация, собравшая в зале не только действующих работниц, но и ветеранов предприятия.

Среди почетных гостей праздника была председатель Совета ветеранов КБМ Марина Култина, посвятившая родному предприятию 47 лет. Она поблагодарила администрацию и профсоюз за то, что ветераны не остаются без внимания: для них регулярно организуют экскурсии, поздравления с Новым годом, 8 Марта и днями рождения. Обращаясь к женщинам, Марина Култина пожелала всем благополучия, крепкого здоровья и позитивного настроения в весенний праздник.

Сегодня на предприятии успешно трудятся и молодые специалисты. Председатель Совета молодых специалистов и молодых работников КБМ Анастасия Слободяник, работающая в бюро шестой год, рассказала, что более 30 процентов коллектива — сотрудники до 35 лет. По ее словам, с ними ведется большая работа: от спортивных мероприятий до научно-производственных конференций и конкурсов «Лучший молодой специалист». Главная задача — дать ребятам возможность развиваться не только в профессиональной, но и в личностной сфере.

Однако в этот день во дворце культуры чествовали не только профессионалов, но и просто красивых, милых и обворожительных женщин. Выразить свое почтение прекрасной половине коллектива прибыл глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он поздравил всех с первым весенним праздником, отметив, что женщины являются хранительницами семейного очага, воспитывают детей и обладают неиссякаемой энергией, позволяющей вносить вклад в развитие страны.

Особые слова благодарности глава округа адресовал матерям и женам героев, находящихся в зоне специальной военной операции. Александр Гречищев поблагодарил их за воспитание истинных патриотов и пожелал всем женщинам мирного неба, счастья, благополучия, новых успехов и любви.

Лучшие представительницы коллектива в этот день получили не только теплые поздравления, но и заслуженные награды.