Сотрудниц спортшколы «Виктория» в Химках поздравили с 8 Марта

Сотрудницы спортивной школы «Виктория» в Химках активно участвуют не только в спортивной жизни округа, но и в патриотической работе. Муниципальные депутаты поздравили их с наступающим Международным женским днем и наградили за вклад в воспитание молодежи.

Девушки получили благодарственные письма и цветы на торжественной церемонии награждения. Кроме того, сотрудниц «Виктории» поблагодарили за участие в сборах гуманитарных грузов для военнослужащих и жителей освобожденных регионов и поддержку семей бойцов специальной военной операции.

«Сегодня мы чествуем наших замечательных женщин, которые не только трудятся на благо развития спорта в Химках, но и принимают активное участие в помощи нашим защитникам. Их забота и доброта вдохновляют» — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что в преддверии Международного женского дня в Химках стартовала поздравительная акция «Цветы мамам Героев». Муниципальные депутаты дарят цветы и поддерживают родителей участников специальной военной операции, которые защищают Родину на передовой.