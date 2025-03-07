Сотрудниц спортшколы «Виктория» в Химках поздравили с 8 Марта
Сотрудницы спортивной школы «Виктория» в Химках активно участвуют не только в спортивной жизни округа, но и в патриотической работе. Муниципальные депутаты поздравили их с наступающим Международным женским днем и наградили за вклад в воспитание молодежи.
Девушки получили благодарственные письма и цветы на торжественной церемонии награждения. Кроме того, сотрудниц «Виктории» поблагодарили за участие в сборах гуманитарных грузов для военнослужащих и жителей освобожденных регионов и поддержку семей бойцов специальной военной операции.
«Сегодня мы чествуем наших замечательных женщин, которые не только трудятся на благо развития спорта в Химках, но и принимают активное участие в помощи нашим защитникам. Их забота и доброта вдохновляют» — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.
Напомним, что в преддверии Международного женского дня в Химках стартовала поздравительная акция «Цветы мамам Героев». Муниципальные депутаты дарят цветы и поддерживают родителей участников специальной военной операции, которые защищают Родину на передовой.